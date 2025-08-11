Animation pêche « Petit scientifique » Lauzerte
Animation pêche « Petit scientifique » Lauzerte lundi 11 août 2025.
Animation pêche « Petit scientifique »
Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
tous inclus
réduction de 2€ pour les détenteurs d’une carte de pêche
Début : Lundi 2025-08-11 10:00:00
fin : 2025-08-11 12:00:00
2025-08-11
Rendez-vous le lundi 11 août au lieu-dit Vignals à Lauzerte pour un atelier « Découverte de la pêche »
Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 61 94
English :
Meet us on Monday August 11th at Vignals in Lauzerte for a « Fishing Discovery » workshop
German :
Wir treffen uns am Montag, den 11. August im Ort Vignals in Lauzerte zu einem Workshop « Entdeckung des Angelns »
Italiano :
Appuntamento lunedì 11 agosto presso Vignals a Lauzerte per il workshop « Discover Fishing »
Espanol :
Nos vemos el lunes 11 de agosto en Vignals, en Lauzerte, para un taller « Descubre la pesca »
