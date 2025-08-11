Animation pêche « Petit scientifique » Lauzerte

Animation pêche « Petit scientifique » Lauzerte lundi 11 août 2025.

Animation pêche « Petit scientifique »

Vignals Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

tous inclus

réduction de 2€ pour les détenteurs d’une carte de pêche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-11 12:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Rendez-vous le lundi 11 août au lieu-dit Vignals à Lauzerte pour un atelier « Découverte de la pêche »

.

Vignals Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 61 94

English :

Meet us on Monday August 11th at Vignals in Lauzerte for a « Fishing Discovery » workshop

German :

Wir treffen uns am Montag, den 11. August im Ort Vignals in Lauzerte zu einem Workshop « Entdeckung des Angelns »

Italiano :

Appuntamento lunedì 11 agosto presso Vignals a Lauzerte per il workshop « Discover Fishing »

Espanol :

Nos vemos el lunes 11 de agosto en Vignals, en Lauzerte, para un taller « Descubre la pesca »

L’événement Animation pêche « Petit scientifique » Lauzerte a été mis à jour le 2025-02-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy