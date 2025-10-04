Animation pêche pour Octobre Rose Trou de Navarrosse Biscarrosse
Animation pêche pour Octobre Rose Trou de Navarrosse Biscarrosse samedi 4 octobre 2025.
Animation pêche pour Octobre Rose
Trou de Navarrosse Route des Lacs Biscarrosse Landes
Venez avec votre matériel, vos appâts (L’AAPPMA peut mettre du matériel à votre disposition).
Pour prendre votre première truite ou pour les plus expérimentées y passer un moment convivial.
Mesdames, cette activité pêche vous est dédiée et réservée. Tous les gains de cette journée seront reversés à Octobre Rose.
Inscription sur place à partir de 13h. .
Trou de Navarrosse Route des Lacs Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 25 37 aappmabiscarrosse@gmail.com
