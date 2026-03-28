Animation pêche RDV OT Tence Tence
Animation pêche RDV OT Tence Tence samedi 2 mai 2026.
Animation pêche
RDV OT Tence 32 Grande Rue Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Animation pêche avec Albert VALLET, moniteur guide de pêche D.E.
Initiation à la lecture de l’eau sur le bord du Lignon à Tence si météo clémente et pratique de la pêche aux appâts naturels.
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RDV OT Tence 32 Grande Rue Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 pechesauthentiques@gmail.com
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English :
Fishing activities with Albert VALLET, D.E. fishing guide instructor.
Introduction to water reading on the banks of the Lignon at Tence, weather permitting, and fishing with natural bait.
L’événement Animation pêche Tence a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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