Cattenom

Animation pédagogique Consommer autrement

Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Cette animation a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux de la préservation de l’environnement !

À travers des ateliers, ils découvriront les bases du Développement Durable et comprendront les impacts environnementaux, sociaux et économiques de nos modes de consommation.

Ils participeront à un jeu Memory pour identifier les gestes éco-responsables et leurs contraires, à un quiz Es-tu un éco-citoyen ? afin d’évaluer leurs habitudes, et réaliseront une observation à l’aide d’un contrôleur de coût pour mesurer la consommation électrique des appareils en veille et en fonctionnement.

Pour les enfants de 8 à 12 ans. Inscription obligatoire.Enfants

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Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 65 18 77 77 cattenom-visites@edf.fr

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English :

The aim of this activity is to make children aware of the importance of preserving the environment!

Through workshops, they will discover the basics of Sustainable Development and understand the environmental, social and economic impacts of our consumption patterns.

They will take part in a Memory game to identify eco-responsible gestures and their opposites, an Are you an eco-citizen? quiz to assess their habits, and carry out an observation using a cost controller to measure the power consumption of appliances on standby and in operation.

For children aged 8 to 12. Registration required.

L’événement Animation pédagogique Consommer autrement Cattenom a été mis à jour le 2026-04-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS