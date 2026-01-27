Animation pédagogique L’architecture en pli Cahors

Animation pédagogique L’architecture en pli

Venez découvrir l’architecture de nos villes… en pliant ! Lors de cet atelier, nous observerons les maisons à pan de bois et les détails de construction qui les rendent uniques matériaux, formes et couleurs. Ensuite, à l’aide de papier rigide et de techniques de pliage, chaque enfant pourra créer sa propre maison en pan de bois. Une manière ludique et créative de comprendre comment les bâtiments sont construits.

8 Rue de la Halle Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

Come discover the architecture of our towns? by folding! In this workshop, we’ll look at timber-framed houses and the construction details that make them unique: materials, shapes and colors

