Animation pédagogique Mosaïque antique Cahors

Animation pédagogique Mosaïque antique

8 Rue de la Halle Cahors Lot

À travers les vestiges de Divona Cadurcorum, les jeunes explorateurs apprennent comment vivaient les habitants de Cahors il y a près de deux mille ans thermes, amphithéâtre, aqueduc, maisons richement décorées..

À travers les vestiges de Divona Cadurcorum, les jeunes explorateurs apprennent comment vivaient les habitants de Cahors il y a près de deux mille ans thermes, amphithéâtre, aqueduc, maisons richement décorées… Après cette présentation, la visite se poursuit par une activité créative où chaque enfant réalise sa propre mosaïque antique, inspirée des motifs romains traditionnels. Une belle occasion de manipuler, imaginer, et repartir avec une œuvre unique, comme un petit artisan de l’Antiquité !

Through the remains of Divona Cadurcorum, young explorers learn how the inhabitants of Cahors lived nearly two thousand years ago: thermal baths, amphitheatre, aqueduct, richly decorated houses…

