Animation permis couteau enfants Bois de Pau Pau

Un vrai aventurier et une vrai aventurière, savent utiliser les couteaux, pourquoi pas vos enfants ?

Vient relever les défis pour passer ton permis couteau, un diplôme a les clefs ??

??MARDI 11 NOV de 10h à 11h

??lieu donne lors de l’inscription en foret

??Enfants aventuriers.ieres de 5 -12 ans

??10 EUROS .

Bois de Pau Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

