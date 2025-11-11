Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation permis couteau enfants Bois de Pau Pau

Animation permis couteau enfants

Animation permis couteau enfants Bois de Pau Pau mardi 11 novembre 2025.

Animation permis couteau enfants

Bois de Pau Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Un vrai aventurier et une vrai aventurière, savent utiliser les couteaux, pourquoi pas vos enfants ?

Vient relever les défis pour passer ton permis couteau, un diplôme a les clefs ??

??MARDI 11 NOV de 10h à 11h
??lieu donne lors de l’inscription en foret
??Enfants aventuriers.ieres de 5 -12 ans
??10 EUROS   .

Bois de Pau Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74  contact@hortensenature.com

English : Animation permis couteau enfants

German : Animation permis couteau enfants

Italiano :

Espanol : Animation permis couteau enfants

L’événement Animation permis couteau enfants Pau a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Pau