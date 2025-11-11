Animation permis couteau enfants Bois de Pau Pau
Animation permis couteau enfants Bois de Pau Pau mardi 11 novembre 2025.
Animation permis couteau enfants
Bois de Pau Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Un vrai aventurier et une vrai aventurière, savent utiliser les couteaux, pourquoi pas vos enfants ?
Vient relever les défis pour passer ton permis couteau, un diplôme a les clefs ??
??MARDI 11 NOV de 10h à 11h
??lieu donne lors de l’inscription en foret
??Enfants aventuriers.ieres de 5 -12 ans
??10 EUROS .
Bois de Pau Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
