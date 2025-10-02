Animation Pétanque SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Animation pétanque.
Ouvert à tous inscriptions sur place
SAINT-LARY-SOULAN Boulodrôme rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
English :
Petanque entertainment.
Open to all registration on site
German :
Animation zum Boulespielen.
Offen für alle Einschreibungen vor Ort
Italiano :
Intrattenimento con la petanque.
Aperto a tutti iscrizione in loco
Espanol :
Animación de petanca.
Abierto a todos inscripción in situ
