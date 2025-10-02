Animation Pétanque SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Animation pétanque.
Ouvert à tous inscriptions sur place
SAINT-LARY-SOULAN Boulodrôme rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

Petanque entertainment.
Open to all registration on site

Animation zum Boulespielen.
Offen für alle Einschreibungen vor Ort

Intrattenimento con la petanque.
Aperto a tutti iscrizione in loco

Animación de petanca.
Abierto a todos inscripción in situ

L’événement Animation Pétanque Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-09-25 par OT de St Lary|CDT65