ANIMATION PETITE ENFANCE DANSE, MUSIQUE ET JEUX LIBRES – Gignac, 14 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

ANIMATION PETITE ENFANCE DANSE, MUSIQUE ET JEUX LIBRES 22 Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Animation petite enfance Danse, musique et jeux libres

En lien avec l’univers du spectacle “Doudou”, le Collective B propose aux tout-petits et leurs accompagnants, un temps de rencontre hors du quotidien où se mêle le jeu libre, la danse et la musique, à mi-chemin entre installation immersive, atelier et performance.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Un événement proposé par le réseau des bibliothèque en Vallée de l’Hérault .

22 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83 mediatheque@ville-gignac.com

English :

Dance, music and free play » activities for young children

German :

Kleinkinderanimation « Tanz, Musik und freies Spiel »

Italiano :

Attività di « danza, musica e gioco libero » per bambini piccoli

Espanol :

Actividades de « danza, música y juego libre » para niños pequeños

