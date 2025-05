Animation Petites mains, grandes notes ! – La Rochelle, 18 mai 2025 07:00, La Rochelle.

Muséum d'histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

1 enfant et 1 accompagnateur

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Découverte d’instruments de musique du monde « L’angklung, un instrument indonésien ».

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Event Petites mains, grandes notes !

Conference organized by the Friends of the Museum, presented by Thierry Ghabidine Tillet, a prehistorian specializing in the Sahara.

German : Veranstaltung Petites mains, grandes notes !

Von den Freunden des Museums organisierter Vortrag, präsentiert von Thierry Ghabidine Tillet, Prähistoriker und Spezialist für die Sahara.

Italiano :

Scoprite gli strumenti musicali di tutto il mondo: « L’angklung, uno strumento indonesiano ».

Espanol : Evento Petites mains, grandes notes !

Conferencia organizada por los Amigos del Museo, presentada por Thierry Ghabidine Tillet, prehistoriador especializado en el Sáhara.

