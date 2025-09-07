Animation Photo Obscuravane Blangy-Tronville

Animation Photo Obscuravane Blangy-Tronville dimanche 7 septembre 2025.

Place Gaston Delapierre Blangy-Tronville Somme

Gratuit

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

IRWIN LEULLIER

TOUT PUBLIC

Pour inaugurer la nouvelle saison culturelle, le centre culturel Le Trait d’union vous invite à vivre une expérience artistique et sensorielle inédite autour de la photographie argentique. À bord de l’Obscuravane, une spectaculaire camera obscura itinérante, les participants découvrent les fondements de l’image photographique. À l’intérieur de ce dispositif monumental, la lumière dessine le monde en direct une plongée poétique dans les origines de la photographie. Chaque participant est ensuite invité à poser pour un portrait noir et blanc réalisé à la chambre photographique par Irwin Leullier. L’atelier se prolonge par une initiation au développement argentique révélateurs, bains d’arrêt, fixateurs… accompagnés par l’artiste, les participants développent eux-mêmes leur image dans le laboratoire aménagé au cœur de l’Obscuravane. Lumière et Portraits est une invitation à ralentir, à regarder autrement, à renouer avec la matérialité de l’image. Un moment de création sensible, entre science, art et poésie, à partager en famille ou entre amis. 0 .

Place Gaston Delapierre Blangy-Tronville 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 36 letraitdunion@amiens-metropole.com

