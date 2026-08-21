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AGENDA · Salles-sur-Garonne

Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale, Village de Salles-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Salles-sur-Garonne · Salles-sur-Garonne

Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale, Village de Salles-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Salles-sur-Garonne
Adresse
31390 Salles-sur-Garonne
Ville
31390 Salles-sur-Garonne
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade photographique autour du patrimoine bâti et naturel
Initiation et conseils adaptés aux appareils photo.
Découverte de la photographie animalière en bonus.
Réservation et appareil photo requis
Initiation aux bases de la photographie (lumière, exposition, cadrage et composition), apprentissage et développement du regard photographique.
Balade photographique pour valoriser le patrimoine bâti et naturel de Salles-sur-Garonne.
Vous bénéficierez de conseils adaptés aux appareils photo.
Découverte de la photographie animalière en bonus.
Gratuit / Sur réservation (au plus tard le 17/09)
Contact
Office de Tourisme du Volvestre
9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
05 61 87 63 33
officetourisme@cc-volvestre.fr

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Balade photographique autour du patrimoine bâti et naturel

©MathieuCalviac