Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale, Village de Salles-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne

Informations pratiques

Animation photographique : regards sur le patrimoine et la faune locale Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade photographique autour du patrimoine bâti et naturel

Initiation et conseils adaptés aux appareils photo.

Découverte de la photographie animalière en bonus.

Réservation et appareil photo requis

Initiation aux bases de la photographie (lumière, exposition, cadrage et composition), apprentissage et développement du regard photographique.

Balade photographique pour valoriser le patrimoine bâti et naturel de Salles-sur-Garonne.

Vous bénéficierez de conseils adaptés aux appareils photo.

Découverte de la photographie animalière en bonus.

Gratuit / Sur réservation (au plus tard le 17/09)

Contact

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

officetourisme@cc-volvestre.fr

Village de Salles-sur-Garonne 31390 Salles-sur-Garonne Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 87 63 33 »}, {« type »: « email », « value »: « officetourisme@cc-volvestre.fr »}] [{« link »: « mailto:officetourisme@cc-volvestre.fr »}]

Balade photographique autour du patrimoine bâti et naturel

©MathieuCalviac