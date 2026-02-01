Animation Pirates des bassins à la piscine Cloyes-les-Trois-Rivières

Animation Pirates des bassins à la piscine

Centre nautique Les Rivièrades Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-02-27 14:45:00

fin : 2026-02-27 16:45:00

2026-02-27

Animation Pirates des bassins à la piscine à partir de 8 ans (être à l’aise dans l’eau grand bassin).

Centre nautique Les Rivièrades Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 66 00

English :

Pirates of the pools animation at the pool for ages 8 and up (must be comfortable in the water large pool).

