Animation piste de raquettes Angoulême

Animation piste de raquettes

galerie du champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-20

Pour les fêtes de Noël, une piste de raquettes sera spécialement aménagée afin de profiter pleinement de la magie de l’hiver. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment chaleureux.

galerie du champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 52 00 ccchampdemars@gmail.com

English :

For the Christmas season, a special snowshoe trail will be set up to let you enjoy the magic of winter. We look forward to seeing you there to share this warm moment.

