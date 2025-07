Animation Plage de l’Ecluse Tennis Ballon Promenade des Alliés Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Tennis Ballon Promenade des Alliés Dinard mercredi 16 juillet 2025.

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

C’est l’été ! Du 1er juillet au 31 août, le service des Sports organise de nombreuses animations sur la plage de l’Ecluse gym, pétanque, tournois de foot ou de beach tennis, aquathlon…

Les 3 et 16 juillet et les 11 et 25 août sur la plage de l’Ecluse

Tarif 2€ .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03

