Animation Play maïs ® Palais des Congrès Parthenay

Animation Play maïs ®

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez créer selon votre imagination des fleurs, des animaux, des arbres en tout genre.

A partir de 4 ans, sur inscription.

Vos ludothécaires vous ont installé un espace de jeux de société, un espace de construction, un espace d’imitation et le coin des bébés. Ouvert à tous, en accès libre. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Play maïs ®

L’événement Animation Play maïs ® Parthenay a été mis à jour le 2026-01-11 par CC Parthenay Gâtine