Animation Play maïs ® Palais des Congrès Parthenay samedi 11 avril 2026.
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Venez créer selon votre imagination des fleurs, des animaux, des arbres en tout genre.
A partir de 4 ans, sur inscription.
Vos ludothécaires vous ont installé un espace de jeux de société, un espace de construction, un espace d’imitation et le coin des bébés. Ouvert à tous, en accès libre. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
