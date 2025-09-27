Animation Plérin en Mouvement Plérin

Animation Plérin en Mouvement Plérin samedi 27 septembre 2025.

Animation Plérin en Mouvement

Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La Ville de Plérin vous invite à une journée festive, participative et citoyenne. Au programme ateliers collectifs, village des mobilités, rallye photo, pique-nique partagé, spectacles, vélorution, portes ouvertes pour les un an du PHARE, expo photo, animations.

Le programme détaillé ville-plerin.fr .

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Plérin en Mouvement Plérin a été mis à jour le 2025-09-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme