Animation Plérin en Mouvement Plérin

Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
La Ville de Plérin vous invite à une journée festive, participative et citoyenne. Au programme ateliers collectifs, village des mobilités, rallye photo, pique-nique partagé, spectacles, vélorution, portes ouvertes pour les un an du PHARE, expo photo, animations.
Le programme détaillé ville-plerin.fr .
Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
