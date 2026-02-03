Animation: Plouf- Différents mais ensemble Piscine Camille Muffat Portes-lès-Valence
Animation: Plouf- Différents mais ensemble
Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-03-04
Premier équipement du territoire labellisé Tourisme et Handicap , la piscine est un lieu ou l’accessibilité est au cœur des priorités. Animations prévues: toboggan gonflable, Waterball, scooter sous marin et aquagym.
Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 52 64 60
English :
The first facility in the region to be awarded the Tourisme et Handicap label, the pool is a place where accessibility is a top priority. Activities include: inflatable slide, waterball, underwater scooter and aquagym.
