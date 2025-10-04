Animation pollinisateurs sauvages Médiathèque municipale De Cheptainville Cheptainville

Animation pollinisateurs sauvages Médiathèque municipale De Cheptainville Cheptainville samedi 4 octobre 2025.

Entrée gratuite à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Les abeilles domestiques ne sont pas forcément les meilleures pollinisatrices. Partez à la découverte des abeilles solitaires, papillons, coléoptères et autres mouches de toutes sortes que nous croisons tous les jours sans les voir.

Par Une cigale dans la fourmilière

Médiathèque municipale De Cheptainville RUE DU VILLAGE 91630 Cheptainville Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France 0164561870

