Animation poney Agon-Coutainville

Animation poney Agon-Coutainville samedi 12 juillet 2025.

Animation poney

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Animation poney au centre équestre d’Agon-Coutainville, dès 7 ans.

Animation poney au centre équestre d’Agon-Coutainville, dès 7 ans. .

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 00 42 ceagon@orange.fr

English : Animation poney

Pony activities at the Agon-Coutainville equestrian center, ages 7 and up.

German :

Pony-Animation im Reitzentrum von Agon-Coutainville, ab 7 Jahren.

Italiano :

Attività con i pony presso il centro di equitazione di Agon-Coutainville, per bambini a partire dai 7 anni.

Espanol :

Actividades con ponis en el centro ecuestre de Agon-Coutainville, para niños a partir de 7 años.

L’événement Animation poney Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-07-07 par Coutances Tourisme