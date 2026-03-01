Animation Pop-up bijoux à La Rochelle Alice Bianca s’installe chez GAÉE au Mercure Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle

Animation Pop-up bijoux à La Rochelle Alice Bianca s’installe chez GAÉE au Mercure

Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle Hôtel Mercure La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pop-up bijoux à La Rochelle au bar du GAEE la créatrice Murielle Elbaz présente Alice Bianca, au Mercure Vieux-Port. De 9h à 17h, découvrez des bijoux faits main inspirés des grandes maisons.

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Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle Hôtel Mercure La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

Jewelry pop-up in La Rochelle at the GAEE bar: designer Murielle Elbaz presents Alice Bianca, at the Mercure Vieux-Port. From 9 a.m. to 5 p.m., discover hand-crafted jewelry inspired by the major fashion houses.

L’événement Animation Pop-up bijoux à La Rochelle Alice Bianca s’installe chez GAÉE au Mercure La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-16 par Nous La Rochelle