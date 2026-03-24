Animation Port Kids

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Comment arrivent les marchandises jusqu’à nous ? Que se passe-t-il vraiment dans un port ?

Avec Port Kids, les enfants deviennent acteurs du port du Havre en manipulant, en testant et en observant. Autour d’une photo satellite au sol, ils suivent le parcours d’une marchandise, du bateau jusqu’à sa destination, en passant par les différents moyens de transport.

Accompagnés par un médiateur, ils explorent les navires et leurs marchandises, identifient les grandes infrastructures portuaires et relèvent des petits défis adaptés à leur âge. Camions, trains, bateaux… chacun trouve sa place pour faire fonctionner le port !

Une animation vivante et interactive, pensée pour apprendre en faisant, et mieux comprendre ce qui se cache derrière les objets du quotidien.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

De 6 à 10 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Port Kids

L’événement Animation Port Kids Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie