[Animation] pour enfants Salle Sainte-Cécile Offranville

[Animation] pour enfants Salle Sainte-Cécile Offranville vendredi 7 novembre 2025.

[Animation] pour enfants

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Envie de prolonger l’esprit d’Halloween? De remettre vos déguisements ?!

L’association Normand’elles Bornées organise la première Fête des Petits Monstres, à Offranville. Un événement convivial pour petits et grands enfants qui mêlera musique, danse, restauration et buvette.

Participer à cette soirée, c’est aussi soutenir le projet de deux offranvillaises dans leur participation à l’édition 2026 du Corsica Raid Femina. .

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 20 40 35 normandellesbornees@gmail.com

English : [Animation] pour enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Animation] pour enfants Offranville a été mis à jour le 2025-10-20 par Seine-Maritime Attractivité