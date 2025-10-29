Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges
Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges mercredi 29 octobre 2025.
Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ?
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 15:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Une animation ludique et éducative pour éveiller la curiosité des plus jeunes !
Le Musée du Train et des Équipages Militaires invite les enfants de 6 à 12 ans à découvrir l’univers fascinant de l’équipement militaire. Plongez dans les secrets du camouflage et du casque. .
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr
English :
A fun and educational activity to awaken the curiosity of youngsters!
German :
Eine spielerische und lehrreiche Animation, um die Neugier der Jüngsten zu wecken!
Italiano :
Un’attività divertente ed educativa per risvegliare la curiosità dei più piccoli!
Espanol :
¡Una actividad divertida y educativa para despertar la curiosidad de los más pequeños!
L’événement Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges a été mis à jour le 2025-10-21 par OT BOURGES