Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges

Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges mercredi 29 octobre 2025.

Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ?

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 15:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Une animation ludique et éducative pour éveiller la curiosité des plus jeunes !

Le Musée du Train et des Équipages Militaires invite les enfants de 6 à 12 ans à découvrir l’univers fascinant de l’équipement militaire. Plongez dans les secrets du camouflage et du casque. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

English :

A fun and educational activity to awaken the curiosity of youngsters!

German :

Eine spielerische und lehrreiche Animation, um die Neugier der Jüngsten zu wecken!

Italiano :

Un’attività divertente ed educativa per risvegliare la curiosità dei più piccoli!

Espanol :

¡Una actividad divertida y educativa para despertar la curiosidad de los más pequeños!

L’événement Animation pour enfants Soldat, pourquoi tu portes un casque ? Bourges a été mis à jour le 2025-10-21 par OT BOURGES