Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère

Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère mercredi 24 septembre 2025.

Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 09:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Les enfants de 0 à 3 ans sont invités à participer à « Petite Marmotte Raconte »: ce temps d’animation organisé par la médiathèque allie lecture et comptines. Animé par Marion des Marmottes Buissonnières.

.

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Children aged 0 to 3 are invited to take part in « Petite Marmotte Raconte »: this activity organized by the multimedia library combines reading and nursery rhymes. Led by Marion from Marmottes Buissonnières.

German :

Kinder von 0 bis 3 Jahren sind eingeladen, an der Veranstaltung « Petite Marmotte Raconte » teilzunehmen: Diese von der Mediathek organisierte Veranstaltung verbindet Lesen und Kinderreime. Moderiert von Marion von Marmottes Buissonnières.

Italiano :

I bambini da 0 a 3 anni sono invitati a partecipare a « Petite Marmotte Raconte »: questa attività organizzata dalla biblioteca multimediale combina lettura e filastrocche. Condotta da Marion delle Marmottes Buissonnières.

Espanol :

Los niños de 0 a 3 años están invitados a participar en « Petite Marmotte Raconte »: esta actividad organizada por la biblioteca multimedia combina la lectura y las canciones infantiles. Dirigida por Marion de Marmottes Buissonnières.

L’événement Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme