Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère
Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère mercredi 24 septembre 2025.
Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 09:30:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Les enfants de 0 à 3 ans sont invités à participer à « Petite Marmotte Raconte »: ce temps d’animation organisé par la médiathèque allie lecture et comptines. Animé par Marion des Marmottes Buissonnières.
.
5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
Children aged 0 to 3 are invited to take part in « Petite Marmotte Raconte »: this activity organized by the multimedia library combines reading and nursery rhymes. Led by Marion from Marmottes Buissonnières.
German :
Kinder von 0 bis 3 Jahren sind eingeladen, an der Veranstaltung « Petite Marmotte Raconte » teilzunehmen: Diese von der Mediathek organisierte Veranstaltung verbindet Lesen und Kinderreime. Moderiert von Marion von Marmottes Buissonnières.
Italiano :
I bambini da 0 a 3 anni sono invitati a partecipare a « Petite Marmotte Raconte »: questa attività organizzata dalla biblioteca multimediale combina lettura e filastrocche. Condotta da Marion delle Marmottes Buissonnières.
Espanol :
Los niños de 0 a 3 años están invitados a participar en « Petite Marmotte Raconte »: esta actividad organizada por la biblioteca multimedia combina la lectura y las canciones infantiles. Dirigida por Marion de Marmottes Buissonnières.
L’événement Animation pour jeunes enfants Petite Marmotte Raconte Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme