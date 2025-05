Animation pour les ados : Exploration du Muséum – Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 28 mai 2025 17:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 17:00 – 19:00

Gratuit : non 2€50 à 10€ Sur réservation au 02 40 41 55 00, sur billets.museum.nantesmetropole.fr ou sur le Pass culture Tarifs : enfant métropolitain : 5€enfant non métropolitain : 10€enfant bénéficiant d’une carte blanche : 2€50 Etudiant, Jeune Public

Explorations du Muséum réservés aux 15-18 ans les mercredis 28 mai et 2 juillet à 17h.Tic-tac-tic-tac… Dans quelques mois le Muséum fermera ses portes pour se rénover entièrement. Mais avant cela le bâtiment te livre ses secrets et raconte son histoire dans une exploration du sous-sol au grenier.Durée : 2h

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home