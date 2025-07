Animation pour les enfants à la centrale nucléaire Paluel

Animation pour les enfants à la centrale nucléaire Paluel mercredi 23 juillet 2025.

Animation pour les enfants à la centrale nucléaire

Paluel Seine-Maritime

Tous les mercredis, animations pour les enfants pour leur faire découvrir l’énergie de manière ludique et éducative.

Gratuit pour les enfants de 8 à 14 ans

Inscription au moins 48heures à l avance paluel-cip-visites@edf.fr

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie paluel-cip-visites@edf.fr

English : Animation pour les enfants à la centrale nucléaire

Every Wednesday, activities for children to discover energy in a fun and educational way.

Free for children aged 8 to 14

Please register at least 48 hours in advance paluel-cip-visites@edf.fr

German :

Jeden Mittwoch gibt es Animationen für Kinder, die ihnen auf spielerische und lehrreiche Weise das Thema Energie näher bringen.

Kostenlos für Kinder von 8 bis 14 Jahren

Anmeldung mindestens 48 Stunden im Voraus paluel-cip-visites@edf.fr

Italiano :

Ogni mercoledì, attività per bambini per aiutarli a scoprire l’energia in modo divertente ed educativo.

Gratuito per i bambini dagli 8 ai 14 anni

Si prega di iscriversi con almeno 48 ore di anticipo paluel-cip-visites@edf.fr

Espanol :

Todos los miércoles, actividades para que los niños descubran la energía de forma lúdica y pedagógica.

Gratis para niños de 8 a 14 años

Inscríbase con 48 horas de antelación paluel-cip-visites@edf.fr

