Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent Pau jeudi 20 novembre 2025.

Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-20
Décembre approche, venez créer les calendriers de l’avent avec les éléments de la nature
En pleine forêt à pau à partir de 5 ans
Tarif: 10 euros par enfant   .

Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74  contact@hortensenature.com

