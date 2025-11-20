Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent Pau

Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent

Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-20

Décembre approche, venez créer les calendriers de l’avent avec les éléments de la nature

En pleine forêt à pau à partir de 5 ans

Tarif: 10 euros par enfant .

Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

