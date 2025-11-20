Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent Pau
Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent Pau jeudi 20 novembre 2025.
Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent
Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Décembre approche, venez créer les calendriers de l’avent avec les éléments de la nature
En pleine forêt à pau à partir de 5 ans
Tarif: 10 euros par enfant .
Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
English : Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent
German : Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent
Italiano :
Espanol : Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent
L’événement Animation pour les enfants: création calendrier de l’avent Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau