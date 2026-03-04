Animation pour les enfants Pâques au Parc Parc Roger Salengro Nevers

Animation pour les enfants Pâques au Parc

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

La Ville de Nevers et la Confrérie des amateurs de chocolats de la Nièvre s’associent pour une nouvelle édition de Pâques au Parc et donnent rendez-vous aux enfants, dimanche 5 avril.

Où seront cachés les chocolats de Pâques au Parc cette année ? Un indice la chasse aux chocolats se déroulera au parc Roger-Salengro. Oui mais où ? vers l’ours blanc ? entre les pattes des sangliers ? à l’ombre des chimères ?

Pour le savoir, il faut être un enfant de 3 à 12 ans, être scolarisé dans une école de Nevers et surtout participer à la chasse aux chocolats de Pâques, dimanche 5 avril, à 16h.

Aidés par deux mascottes, les enfants partiront à la recherche de jetons en bioplastique, cachés sous les buissons, derrière les arbres, dans les touffes d’herbe ou entre les fleurs. Les jetons seront ensuite échangés contre un personnage en chocolat (un seul par enfant), offert par la Ville de Nevers et réalisé par la Confrérie des amateurs de chocolat de la Nièvre. .

Parc Roger Salengro 10 Avenue du Général de Gaulle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation pour les enfants Pâques au Parc

L’événement Animation pour les enfants Pâques au Parc Nevers a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Nevers