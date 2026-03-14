Animation préhisto’ familles Grotte et gravure Expérience Famille La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Animation préhisto’ familles Grotte et gravure Expérience Famille

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Découvrez la gravure préhistorique, depuis les techniques de fabrication anciennes jusqu’au travail des archéologues pour comprendre les trésors de nos collections. Toute la famille partira ensuite à la découverte de la grotte de La Marche où elles ont été trouvées par milliers !

EXPÉRIENCES FAMILLE DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

Fini les activités uniquement pour les enfants où les parents s’ennuient et vice-versa ! Expériences Famille, c’est une sélection d’activités ludiques à partager en famille, dans la Vienne. Ces activités nécessitent la participation de tous les membres de la famille et favorisent l’échange, l’entraide, la coopération, dans le but de passer un bon moment et de créer des souvenirs inoubliables. .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

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English : Animation préhisto’ familles Grotte et gravure Expérience Famille

L’événement Animation préhisto’ familles Grotte et gravure Expérience Famille Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne