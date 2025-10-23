Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure » La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure » La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux jeudi 23 octobre 2025.

Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure »

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Tout public / Durée 2 h / Plein tarif 6 €, demi-tarif 3 €

Nombre de places limité. Réservation au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr

Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de la Marche et des Fadets, où elles ont été découverte par milliers ! .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

English : Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure »

German : Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure »

Italiano :

Espanol : Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure »

L’événement Animation Préhisto’famille « Grotte et gravure » Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne