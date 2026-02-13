Animation Pronos et E-cartes offertes !, Clermont-Ferrand – Polydôme, Clermont-Ferrand

Animation Pronos et E-cartes offertes ! Jeudi 30 avril, 09h00 Clermont-Ferrand – Polydôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Dynamisez votre CSE avec l’offre exclusive Spécial Salons d’advanGO !

Vous cherchez une solution innovante pour engager vos salariés ? Pour toute nouvelle souscription effectuée sur notre stand, nous accompagnons votre lancement avec deux avantages majeurs offerts :

– Une animation « Pronostics Sportifs » offerte,

– Des e-cartes cadeaux Shoppa créditées,

Clermont-Ferrand – Polydôme Place du 1er Mai, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Champfleuri Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour toute souscription advanGO sur le salon, bénéficiez d’une animation Pronostics sportifs offerte et recevez des e-cartes cadeaux Shoppa (3% de la valeur de votre contrat).