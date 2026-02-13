Animation Pronos et E-cartes offertes !, Marseille – Parc Marseille Chanot, Marseille

Animation Pronos et E-cartes offertes ! 3 et 4 mars Marseille – Parc Marseille Chanot Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T09:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T09:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

Dynamisez votre CSE avec l’offre exclusive Spécial Salons d’advanGO !

Vous cherchez une solution innovante pour engager vos salariés ? Pour toute nouvelle souscription effectuée sur notre stand, nous accompagnons votre lancement avec deux avantages majeurs offerts :

– Une animation « Pronostics Sportifs » offerte,

– Des e-cartes cadeaux Shoppa créditées,

Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour toute souscription advanGO sur le salon, bénéficiez d’une animation Pronostics sportifs offerte et recevez des e-cartes cadeaux Shoppa (3% de la valeur de votre contrat).