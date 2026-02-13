Animation Pronos et E-cartes offertes !, Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval, Saint-Aignan

Animation Pronos et E-cartes offertes ! Jeudi 26 mars, 09h00 Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Dynamisez votre CSE avec l’offre exclusive Spécial Salons d’advanGO !

Vous cherchez une solution innovante pour engager vos salariés ? Pour toute nouvelle souscription effectuée sur notre stand, nous accompagnons votre lancement avec deux avantages majeurs offerts :

– Une animation « Pronostics Sportifs » offerte,

– Des e-cartes cadeaux Shoppa créditées,

Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval Avenue du Blanc Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Pour toute souscription advanGO sur le salon, bénéficiez d’une animation Pronostics sportifs offerte et recevez des e-cartes cadeaux Shoppa (3% de la valeur de votre contrat).