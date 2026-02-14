Animation Pronos et E-cartes offertes !, Tours – Palais des Congrès, Tours

Animation Pronos et E-cartes offertes ! 8 et 9 avril Tours – Palais des Congrès Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00

Dynamisez votre CSE avec l’offre exclusive Spécial Salons d’advanGO !

Vous cherchez une solution innovante pour engager vos salariés ? Pour toute nouvelle souscription effectuée sur notre stand, nous accompagnons votre lancement avec deux avantages majeurs offerts :

– Une animation « Pronostics Sportifs » offerte,

– Des e-cartes cadeaux Shoppa créditées,

Tours – Palais des Congrès 26 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

