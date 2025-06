ANIMATION PUMPTRACK Bagnères-de-Luchon 17 juillet 2025 14:30

Haute-Garonne

ANIMATION PUMPTRACK LAC DE BADECH Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 18:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Rendez-vous sur la piste pumptrack à proximité du lac de Badech.

L’association Luron Louron Cyclisme vous initiera aux joies du pilotage en relance perpetuelle! .

LAC DE BADECH

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 68

English :

Meet on the pumptrack near Lake Badech.

German :

Treffen Sie sich auf dem Pumptrack in der Nähe des Badech-Sees.

Italiano :

Ritrovo sulla pista vicino al lago Badech.

Espanol :

Reunión en la pista de bombeo cerca del lago Badech.

