Animation Quiz du marais Comm’on lab La Rochelle

Animation Quiz du marais

Comm’on lab 4 place bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Un quiz spécialement pour les enfants pour être incollable sur la faune, la flore et tous les mystères des marais !

Comm’on lab 4 place bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

A quiz especially for children to find out all about the fauna, flora and mysteries of the marshes!

