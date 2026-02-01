Animation Quiz du marais Comm’on lab La Rochelle
Animation Quiz du marais Comm’on lab La Rochelle vendredi 20 février 2026.
Animation Quiz du marais
Comm’on lab 4 place bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Un quiz spécialement pour les enfants pour être incollable sur la faune, la flore et tous les mystères des marais !
.
Comm’on lab 4 place bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A quiz especially for children to find out all about the fauna, flora and mysteries of the marshes!
L’événement Animation Quiz du marais La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-11 par Nous La Rochelle