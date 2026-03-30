Animation Quiz du marais comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Animation Quiz du marais comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle samedi 4 avril 2026.
Animation Quiz du marais
comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-17 2026-04-25
Un quiz pour les enfants pour être incollable sur la faune, la flore et les secrets des marais.
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comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
A quiz for kids to find out all about the fauna, flora and secrets of the marshes.
L’événement Animation Quiz du marais La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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