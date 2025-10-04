animation raconte-tapis Bibliothèque le jardin des livres Coëx

animation raconte-tapis Bibliothèque le jardin des livres Coëx samedi 4 octobre 2025.

animation raconte-tapis Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque le jardin des livres Vendée

à partir de 4 ans – limité à 12 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Qui est cet arbre de vie ? Que cache-t-il ?

L’histoire nous plonge dans la forêt amazonienne, à la rencontre de Paloma l’héroïne.

Au fil de l’histoire, Paloma nous explique l’importance des arbres, des forêts …

Bibliothèque le jardin des livres 1, place de l’église 85220 COEX Coëx 85220 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-coex.fr »}]

Qui est cet arbre de vie ? Que cache-t-il ?

Barbara Mandin