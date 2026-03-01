Animation Rage-Room Enfants La Furie Trégueux

Animation Rage-Room Enfants

La Furie 4 Rue Hélène Boucher Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Un enfant à la maison qui a envie de libérer son stress et de se défouler de manière originale et amusante ? Bienvenue dans notre Rage Room, un espace où il peut laisser toutes ses émotions s’exprimer, en toute sécurité !

Sur réservation. .

La Furie 4 Rue Hélène Boucher Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 57 83 65

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English :

L’événement Animation Rage-Room Enfants Trégueux a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme