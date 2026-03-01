Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars

Crozon Finistère

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Samedi 7 mars, le service Espaces Naturels de la communauté de communes vous donne rendez-vous pour une animation ramassage des déchets dans le cadre de l’opération J’aime la nature propre

De 10h à 12h, sur la plage de la Palue. Rdv au parking du bas.

Le matériel de ramassage sera fourni.

Animation sur réservation, limitée à 15 personnes.

Inscriptions espacesnaturels@comcom-crozon.bzh .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76

