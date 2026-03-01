Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars Crozon
Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars Crozon samedi 7 mars 2026.
Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Samedi 7 mars, le service Espaces Naturels de la communauté de communes vous donne rendez-vous pour une animation ramassage des déchets dans le cadre de l’opération J’aime la nature propre
De 10h à 12h, sur la plage de la Palue. Rdv au parking du bas.
Le matériel de ramassage sera fourni.
Animation sur réservation, limitée à 15 personnes.
Inscriptions espacesnaturels@comcom-crozon.bzh .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 24 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars
L’événement Animation ramassage de déchets ce samedi 7 mars Crozon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime