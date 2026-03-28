Animation rapaces et forêt

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Animation rapaces et forêt

Rencontrez un technicien de l’Office National des Forêts, découvrez les rapaces et les actions de préservation de la forêt ! .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Animation Birds of prey and the forest

L’événement Animation rapaces et forêt Paucourt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS