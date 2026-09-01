Informations pratiques

Les Islettes

Animation « Re-création de bracelets gaulois »

64 rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Que diriez-vous de remonter plus de 2 000 ans en arrière ?

Saviez-vous que les Gaulois maîtrisaient déjà l’art du verre bien avant l’installation des ateliers romains en Gaule ? Dès le Ve siècle avant notre ère, ils développent une technique unique leur permettant de fabriquer de magnifiques bracelets en verre, le plus souvent d’un bleu intense, devenus des objets de prestige très recherchés.

Aujourd’hui encore, les méthodes de fabrication de ces bijoux fascinent les chercheurs tant elles témoignent d’un savoir-faire remarquable. Durant tout le week-end, les visiteurs peuvent assister à une démonstration réalisée par le verrier Joël Clesse, spécialiste de l’expérimentation des techniques anciennes. Ses gestes seront expliqués et commentés par l’archéologue Joëlle Rolland, chercheuse au CNRS et spécialiste de l’artisanat du verre dans l’Europe celtique.

Ensemble, ils présenteront le fruit de plus de quinze années de recherches et d’expérimentations visant à comprendre comment les artisans gaulois fabriquaient ces bracelets sans aucune soudure visible. Pour retrouver ces techniques oubliées, ils ont même étudié les pratiques encore utilisées au Népal, en Inde et au Nigéria.Tout public

8 .

64 rue Jules Bancelin Les Islettes 55120 Meuse Grand Est +33 6 52 96 21 66 avargonne.sec@gmail.com

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English :

How about going back more than 2,000 years?

Did you know that the Gauls had already mastered the art of glassmaking long before Roman workshops were established in Gaul? As early as the 5th century BCE, they developed a unique technique that allowed them to craft magnificent glass bracelets—most often a deep blue—which became highly sought-after status symbols.

Even today, the methods used to create these pieces of jewelry continue to fascinate researchers, as they are a testament to remarkable craftsmanship. Throughout the weekend, visitors can attend a demonstration led by glassmaker Joël Clesse, a specialist in experimenting with ancient techniques. His techniques will be explained and commented on by archaeologist Joëlle Rolland, a researcher at the CNRS and a specialist in glass craftsmanship in Celtic Europe.

Together, they will present the results of more than fifteen years of research and experimentation aimed at understanding how Gallic artisans made these bracelets without any visible seams. To rediscover these forgotten techniques, they even studied practices still in use in Nepal, India, and Nigeria.

L’événement Animation « Re-création de bracelets gaulois » Les Islettes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE