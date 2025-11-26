Animation Récréation des Francofolies Atelier d’écriture de chanson La Rochelle
Animation Récréation des Francofolies Atelier d’écriture de chanson La Rochelle mercredi 26 novembre 2025.
Animation Récréation des Francofolies Atelier d’écriture de chanson Popy Fusée
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 18:30:00
fin : 2025-11-26 21:30:00
2025-11-26
Avec Poppy Fusée.
Très jeune, Pauline Lopez de Ayora Poppy Fusée, se rend compte qu’elle a une mauvaise mémoire et décide de tout noter, de peur d’oublier.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Songwriting workshop Récréation des Francofolies
With Poppy Fusée.
At a very young age, Pauline Lopez de Ayora ? Poppy Fusée, realizes she has a bad memory and decides to write everything down, for fear of forgetting.
German : Songwriting-Workshop Récréation des Francofolies
Mit Poppy Spindel.
Pauline Lopez de Ayora ? Poppy Rakete, merkt, dass sie ein schlechtes Gedächtnis hat und beschließt, alles aufzuschreiben, aus Angst, es zu vergessen.
Italiano :
Con Poppy Fusée.
Da giovanissima, Pauline Lopez de Ayora? Poppy Fusée, si rende conto di avere una pessima memoria e decide di scrivere tutto, per paura di dimenticare.
Espanol : Taller de composición de canciones Récréation des Francofolies
Con Poppy Fusée.
Siendo muy joven, Pauline López de Ayora ? Poppy Fusée, se da cuenta de que tiene mala memoria y decide escribirlo todo, por miedo a olvidarlo.
