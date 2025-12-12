Animation récréative F.I.S.H. Castets
Animation récréative F.I.S.H. Castets samedi 20 décembre 2025.
Animation récréative
F.I.S.H. 91 rue du sablar Castets
2025-12-20
Viens seul ou accompagné créer un décor fantastique autour de ta (ou votre) photo, sur une feuille A3 !
Plusieurs médiums au choix peinture, collage, laine, coton, papiers créatifs…
Parfait pour échanger et partager un moment en famille ou entre amis.
Créativité et rigolade au rendez-vous !
Informations et inscriptions au 06 98 16 56 00.
25€ par création. .
F.I.S.H. 91 rue du sablar Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 16 56 00
