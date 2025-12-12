Animation récréative F.I.S.H. Castets

Animation récréative

F.I.S.H. 91 rue du sablar Castets Landes

Viens seul ou accompagné créer un décor fantastique autour de ta (ou votre) photo, sur une feuille A3 !

Plusieurs médiums au choix peinture, collage, laine, coton, papiers créatifs…

Parfait pour échanger et partager un moment en famille ou entre amis.

Créativité et rigolade au rendez-vous !

Informations et inscriptions au 06 98 16 56 00.

25€ par création. .

