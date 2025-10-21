Animation Récrédays Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Rue Pierre de Coubertin Palais des Congrès Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

2025-10-21

Parc couvert de 4500m².

35 activités pour petits et grands manèges, parcours d’obstacles, jeux sportifs, circuit de karts, accrobranches, escalade, espace petite enfance, jeux en bois et d’adresse, luge géante, réalité virtuelles, drône ball et parcours ninja.

Nouveautés 2025

École des p’tits clowns (21→25 oct. 2025)

Escape Game (26→30 oct. 2025) .

