Animation Refuges LPO : Découverte des chauves-souris, La Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Animation Refuges LPO : Découverte des chauves-souris Mardi 25 août, 19h45 La Tannerie Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T19:45:00+02:00 – 2026-08-25T21:45:00+02:00

Fin : 2026-08-25T19:45:00+02:00 – 2026-08-25T21:45:00+02:00

Découverte des chauves-souris

Les reines de la nuit volent au dessus des Refuges LPO créés par la ville du Loroux-Bottereau. Après des jeux de découverte, nous essayerons lors de cette animation organisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux de les capter avec notre « batbox ».

Animation gratuite

Accessible à tous dès 8 ans.

Pour plus, d’information merci de contacter l’animatrice de l’animation Marie Gergereau : marie.gergereau@lpo.fr, 07.82.27.94.77

La Tannerie Rue des moulins 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/refuge-lpo-decouverte-des-chauves-souris »}] [{« link »: « mailto:marie.gergereau@lpo.fr »}]

Animation gratuite : Refuges LPO

Mairie du Loroux-Bottereau