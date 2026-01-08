Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Micro Folie Civray

Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Animation autour de l’écriture en compagnie d’Hélène Paumier. Un moment de création et de partage ouvert à tous, pour explorer l’imaginiare et le plaisir des mots. .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier

L’événement Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Civray a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou