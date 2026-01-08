Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Micro Folie Civray
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Animation autour de l’écriture en compagnie d’Hélène Paumier. Un moment de création et de partage ouvert à tous, pour explorer l’imaginiare et le plaisir des mots. .
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
