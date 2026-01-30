Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Rue Victor Hugo Civray
Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Rue Victor Hugo Civray samedi 28 février 2026.
Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier
Rue Victor Hugo Bibliothèque Civray Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Animation autour de l’écriture en compagnie d’Hélène Paumier. Un moment de création et de partage ouvert à tous, pour explorer l’imaginiare et le plaisir des mots. .
Rue Victor Hugo Bibliothèque Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier
L’événement Animation Rencontre d’écritures avec Hélène Paumier Civray a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou