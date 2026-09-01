Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Micro Folie Civray
samedi 26 septembre 2026 · Micro Folie · Civray
Informations pratiques
Civray
Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Animation autour de l’écriture en compagnie d’Hélène Paumier. Un moment de création et de partage ouvert à tous, pour explorer l’imaginiare et le plaisir des mots. .
Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier
L’événement Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Civray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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