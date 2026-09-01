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Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Micro Folie Civray

samedi 26 septembre 2026 · Micro Folie · Civray

Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Micro Folie Civray

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Micro Folie
Adresse
2 place du Maréchal Leclerc
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Animation autour de l’écriture en compagnie d’Hélène Paumier. Un moment de création et de partage ouvert à tous, pour explorer l’imaginiare et le plaisir des mots.   .

Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier

L’événement Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Civray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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